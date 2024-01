Avelino Dias da Silva encabeça lista de continuidade candidata à presidência do Gil Vicente

Depois de, o clube anunciou, esta terça-feira, que uma lista de continuidade será candidata nesse mesmo dia, encabeçada por Avelino Dias da Silva, irmão do atual líder do emblema de Barcelos.No comunicado pode ler-se que "cumpre à atual Direção do Gil Vicente Futebol Clube esclarecer todos os sócios e o público em geral, que será apresentada uma lista de continuidade da atual estrutura, cujo candidato será o sócio n.º 48, Avelino Dias da Silva, atual Vice-Presidente do Gil Vicente Futebol Clube".Apesar de existir rumores de que outras listas se vão apresentar no dia 1, esta é a primeira oficialização de uma candidatura e o anúncio tem como intuito esclarecer e sossegar os sócios, preocupados que o clube caia "num vazio diretivo" a meio da época, tendo em conta que a candidatura é também diretamente apoiada pelo próprio Francisco Dias da Silva.