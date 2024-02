Avelino Dias da Silva no discurso de vitória: «Queremos projetar o nosso glorioso Gil Vicente»

Avelino Dias da Silva já tomou posse como presidente do Gil Vicente, assumindo o lugar que até agora foi ocupado pelo seu irmão Francisco Dias da Silva. Nas primeiras palavras como líder dos gilistas, reconheceu a importância de honrar o legado deixado pelo irmão e destacou o orgulho por tão importante momento."Queremos projetar o nosso glorioso Gil Vicente. Quis o destino que no centenário do Gil Vicente seja eu a estar aqui e vamos honrar a história do clube. Dei por mim a pensar porque me deixei confiar a este momento. Se os meus pais e a minha madrinha estivessem a assistir a esta tomada de posse diriam que 'aos 68 anos perdeu o juízo'... Senti a necessidade de organizar bem as minhas ideias e todos sabem que o presidente cessante precisou de abrandar. De forma inesperada, fui convidado a avançar e foi impossível dizer que não. Aqui chegado, vou procurar dignificar este lugar e espero estar à altura do presidente cessante, que por acaso é meu irmão", revelou Avelino Dias da Silva, mostrando-se disposto a unir a nação barcelense e a avançar com importantes infraestruturas."Temos a ambição de aproximar os barcelenses ao Gil Vicente e da nossa parte temos essa obrigação. Ser sócio do Gil é acessível e faz toda a diferença, porque cada pessoa conta. Sinto um orgulho enorme por fazer parte deste projeto. A construção da academia é urgentíssima, com um multiusos, padel de alto nível, hotel e restaurante", referiu ainda o novo líder gilista, não deixando cair o famoso 'caso Mateus': "O 'caso Mateus' já devia estar resolvido. O Gil Vicente deve ser indemnizado com urgência. Gostaria de ficar com uma imagem do Dr. Fernando Gomes como uma pessoa justa."Recorde-se que Avelino Dias da Silva venceu as eleições com 69 por cento dos votos, contra 31 por cento do antigo jogador do clube, Hugo Vieira.