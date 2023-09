Boselli já não é jogador do Gil Vicente e vai jogar no Nizhny Novgorod, da Rússia, em 2023/24. O uruguaio, de 23 anos, já está até naquele país.Depois de uma temporada a bom nível no emblema de Barcelos, Boselli não foi incluído no grupo de trabalho de Vítor Campelos para esta temporada. Com o seu futuro indefinido desde o arranque da época, o extremo vai agora dar continuidade à sua carreira no leste europeu.