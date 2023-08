Carlos Henrique assinou contrato com o Gil Vicente. O jovem defesa-central, de 19 anos, rubricou um vínculo válido por duas temporadas e juntou-se, desta forma, ao clube onde atuou o irmão, nada mais, nada menos do que Andrew, guardião da equipa principal dos galos.Até então vinculado ao Atlético Mineiro, Carlos Henrique muda-se agora para Portugal a título definitivo. O emblema brasileiro ficou com 20% do passe do jogador.