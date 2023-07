Depois de ter dado conta de um interesse do V. Guimarães no jogador, a imprensa peruana garante agora que Gil Vicente e Sporting Cristal estão em negociações avançadas para fechar a transferência do médio Jesús Castillo.Ainda de acordo com a imprensa daquele país, o clube de Barcelos fez uma proposta que agradou ao clube de Lima, sendo que o jogador, de 22 anos, deve assinar vínculo válido por três épocas, com mais uma temporada de opção.Jesús Castillo é um dos destaques da temporada da equipa comandada pelo brasileiro Tiago Nunes e já foi convocado para representar a seleção de seu país.