O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, que Depú e Jesús Castillo já trabalham com as respetivas selecções, tendo em conta esta pausa internacional.O avançado de 23 anos juntou-se à comitiva angolana na província de Huíla, para defrontar Madagáscar, numa partida a contar para a qualificação da Taça das Nações Africanas, amanhã. Em seguida, os Palancas Negras defrontam o Irão, desta vez num particular.Já o internacional peruano trabalha com o plantel que tem dois encontros com o Paraguai e o Brasil, ambos a contarem para a qualificação para o Mundial de 2026.