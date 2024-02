Eleições no Gil Vicente: candidatos já exerceram o direito de voto

Faltam algumas horas para o fecho das urnas nas eleições do Gil Vicente, o que irá acontecer pelas 20 horas. Pela primeira vez em 42 anos, apresentam-se dois candidatos à presidência do emblema de Barcelos: Avelino Dias da Silva, pela Lista A, e Hugo Vieira, da Lista B.Ora, ambos já exerceram o seu direito de voto, ao final da manhã, no Estádio Cidade de Barcelos. Em declarações à Sport TV, os candidatos mostraram-se confiantes num sucesso eleitoral mais logo, para assumir a sucessão de Francisco Dias da Silva, que deixou o cargo por motivos de saúde."O Gil Vicente é o clube do meu coração, estou desde sempre ligado ao clube, com o meu irmão. O Gil Vicente tem de ter futuro e ser entregue a alguém que perceba o que o Gil precisa. O clube tem condições para ter um bom futuro e, se assim é, é porque alguém criou essas condições. O presidente cessante fez um trabalho extraordinário e nós temos de dar continuidade a esse trabalho. Estou entusiasmadíssimo!", afirmou Avelino Dias da Silva.Hugo Vieira, que se destacou como futebolista precisamente ao serviço dos gilistas, focou a vontade de "enaltecer o nome do clube". "Temos um projeto gigantesco para o clube e nesta hora tenho de agradecer ao trabalho de toda a minha equipa, por tudo o que foi feito nestes 30 dias. As expectativas são muito boas. Infelizmente não tivemos as mesmas armas para lutar. O clube tem de ser dos sócios e dos barcelenses", afirmou Hugo Vieira.