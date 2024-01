Eleições no Gil Vicente marcadas para 1 de fevereiro

O presidente Francisco Dias da Silva abdicou do cargo de presidente do Gil Vicente por motivos de índole pessoal, mas defende uma política de continuidade da atual estrutura, pelo que vai apoiar o candidato que emergirá da reunião dos atuais órgãos sociais do emblema minhoto.Em função do pedido do responsável máximo, a mesa da AG gilista anunciou uma assembleia geral de caráter eleitoral para o dia 1 de fevereiro, sendo que as listas candidatas têm de dar entrada nos serviços administrativos do clube até 24 de janeiro.Recorde-se que Francisco Dias da Silva foi reeleito para o 3º mandato como presidente do Gil Vicente em março de 2023 para o triénio 2023-26. Menos de um ano volvido o dirigente solicitou aos seus pares a necessidade de afastar-se da gestão quotidiana devido a questões pessoais que estão relacionadas com motivos de saúde, cuja gravidade não gera alarme, pese embora a decisão preventiva que o responsável máximo adotou.Posição, contudo, que Francisco Dias da Silva não pretende ver refletida na estabilidade da atual gestão. O Presidente considera que a estrutura gilista é capaz de continuar a política de estabilidade estabelecida durante a sua vigência. Nesse sentido, manifestará publicamente o seu apoio ao candidato interno que os órgãos sociais vão definir numa reunião a agendar para os próximos dias.De salientar que o Gil Vicente celebra o seu centenário em 2024, uma vez que os galos foram fundados a 3 de maio de 1924.