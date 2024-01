Gabriel Pereira só sai pela cláusula de rescisão de 10 milhões de euros

Gabriel Pereira, central brasileiro de 23 anos, está a suscitar muita cobiça junto de emblemas nacionais e estrangeiros, mas o Gil Vicente não está disposto a abdicar dos serviços do defesa neste mercado de inverno por valores inferiores à sua cláusula de rescisão, que está estipulada em 10 milhões de euros.Os gilistas dão prioridade ao projeto desportivo que visa a estabilidade do clube na Liga Betclic, pelo que a perspetiva de garantir um encaixe financeiro imediato não está nos planos.Uma política semelhante que o presidente Francisco Dias da Silva adotou em diversos casos mediáticos ao longo das últimas temporadas. Casos do assédio junto de Samuel Lino, que só acabou por transferir-se para os espanhóis do Atlético de Madrid no final da época a troco de uma quantia avultada, bem como do avançado Fran Navarro, avançado agora ao serviço dos gregos do Olympiacos, mas que só saiu de Barcelos para o FC Porto no último defeso. Na mesma medida, o médio Vítor Carvalho, agora no Sp. Braga, também foi alvo de várias investidas a meio da época, mas a direção gilista foi intransigente e só abdicou dos serviços do médio no final da temporada.