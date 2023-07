Gil Vicente contrata defesa direito Thomas Luciano

O Gil Vicente anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa direito brasileiro Thomas Luciano, que alinhava no Grémio de Porto Alegre, da Série A do Brasil.

O jogador de 21 anos, que também pode alinhar como defesa central ou médio defensivo, assinou um contrato válido por três temporadas com o emblema barcelense e já integrou os trabalhos da equipa.

Thomas Luciano fez toda a sua formação no Grêmio, tendo feito a estreia este ano pela equipa principal do sul do Brasil, participando em oito partidas.

"Jogar na Europa é uma experiência muito diferente que todos os jogadores brasileiros querem e, desde que surgiu esta proposta, disse que queria vir para evoluir. Espero ser mais um somar para o sucesso do Gil Vicente e deixar os adeptos orgulhosos", disse o jovem jogador, citado pelo clube minhoto.

Thomas Luciano é o terceiro reforço da equipa barcelense para a temporada 2023/24, depois do compatriota Vinicius Dias, guarda-redes que chegou do Volta Redonda, também do Brasil, e do defesa esquerdo português Kiko Vilas Boas, ex-Sanjoanense.