Gil Vicente fecha estágio com empate frente ao Torreense

O Gil Vicente encerrou a semana de estágio em Arcos de Valdevez com um empate a duas bolas em jogo de preparação diante do Torreense, equipa da Liga Sabseg. Os golos dos gilistas foram apontados por Miguel Monteiro e Marcelo Caldas.O treinador Vítor Campelos utilizou 23 jogadores no apronto. Os titulares foram Vinícius, Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Kiko Vilas Boas, André Simões, Pedro Tiba, Fujimoto, Murilo, Dalil Ali e Miguel Monteiro. Jogaram ainda Brian Araújo, Andrew, Thomas Luciano, Né Lopes, Reda, João Barros, Marcelo Caldas, Cláudio Araújo, Miguel Sanz, Ricardinho, Miro e Peixinho.