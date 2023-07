Gil Vicente garante empréstimo de Leonardo Buta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gil Vicente, da Liga Betclic, anunciou esta terça-feira a contratação do defesa esquerdo Leonardo Buta, que alinhava nos italianos da Udinese.

O jogador luso-angolano, de 21 anos, chega por empréstimo válido por uma temporada do clube que atua no principal escalão de Itália, e já integrou os trabalhos de pré-época dos barcelenses.

Trata-se do regresso ao futebol português de Leonardo Buta, que depois de ter feito a parte final da sua formação no Sp. Braga, onde se estreou na equipa sénior, foi contratado, na época passada, pela Udinese.

No clube transalpino, o defesa esquerdo participou, apenas, em dois jogos pela equipa principal, tendo evoluído na formação júnior, onde alinhou em 18 partidas e marcou dois golos.

Em declarações aos meios de comunicação do Gil Vicente, Leonardo Buta agradeceu "a oportunidade de regressar a Portugal e a uma Liga conhecida", mostrando-se motivado para "ter minutos de jogos e mostrar qualidade"

"Com este regresso a Portugal posso colocar em prática tudo o que aprendi. Mesmo em Itália tinha a curiosidade de ver o máximo de jogos e estava sempre par da Liga Portuguesa e o Gil Vicente foi um dos clubes que acompanhei mais de perto", disse o defesa esquerdo, irmão de Aurélio Buta, que joga nos alemães do Eintracht Frankfurt.

Leonardo Buta é o quarto reforço anunciado pelos galos neste defeso, depois do guarda-redes Vinicius Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), e dos defesas Thomas Luciano (ex-Grémio de Porto Alegre, do Brasil) e Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense).