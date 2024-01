Agora é oficial. Tal comojá tinha informado, Stanislav Kritciuk é o primeiro reforço do mercado de inverno do Gil Vicente. O guarda-redes, que já se encontrava a treinar com o restante plantel gilista, assina um contrato válido até ao final de 2023/24."Eu decido quando acaba, muitos desistiram no meu lugar. Mas desistir não é para mim, só estou acabado quando eu disser", revelou Kritciuk no vídeo da oficialização pelo clube, com base na lesão grave que sofreu no ano passado.O guardião russo, de 33 anos, já fez 21 jogos pelos galos noutras passagens por Barcelos e já jogou, pelo Zenit, na Liga dos Campeões. Serve, agora, o grupo liderado por Vítor Campelos, sendo a 4.ª opção do técnico para a baliza.