Gil Vicente tenta a contratação de Kazu

Depois de oficializar a contratação de Alex Pinto para o lado direito da defesa, o Gil Vicente está em negociações com a UD Oliveirense para assegurar a contratação de Kazu, lateral-esquerdo, de 23 anos. A informação foi inicialmente avançada pelo Zerozero e entretanto confirmada porEm Oliveira de Azeméis desde o verão de 2022, o lateral, cuja alcunha é inspirada no atual colega de equipa Kazu Miura, avançado de 56 anos, está a cumprir a sua segunda temporada em Portugal, onde tem sido quase sempre dono do lado esquerdo da defesa da UD Oliveirense. Em ano e meio, o brasileiro soma 45 jogos e um golo apontado pelo emblema da 2.ª Liga.Com esta movimentação de mercado, o Gil Vicente procura colmatar a ausência devido a lesão de Kiko Vilas Boas, que estará afastado dos relvados durante algum tempo, deixando Leonardo Buta como única opção para a posição de lateral-esquerdo.