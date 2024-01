Hugo Vieira anuncia candidatura à presidência do Gil Vicente

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hugo Vieira (@hugovieira10)

Hugo Vieira anunciou, esta quarta-feira, nas redes sociais, a candidatura à presidência do Gil Vicente, que tem eleições marcadas para 1 de fevereiro, na sequência da saída de Francisco Dias da Silva do cargo."No próximo dia 1 de fevereiro, nós, todos os gilistas, teremos a oportunidade de decidir o futuro do nosso clube. Reunimos uma equipa de pessoas competentes, apaixonadas pelo Gil Vicente e, acima de tudo, profissionais qualificados com uma enorme vontade de fazer acontecer", afirmou Hugo Vieira.O antigo avançado do Gil Vicente, de 35 anos, é natural de Barcelos e terá como n.º 2 o também barcelense e antigo jogador dos galos Carlitos. "Sabemos o que é representar este clube, carregar este símbolo ao peito e está na hora de retribuirmos ao Gil Vicente tudo o que o clube nos proporcionou", aponta o ex-jogador que chegou a representar ainda o Benfica ou V. Guimarães.A lista de Hugo Vieira vai concorrer com a de Avelino Dias da Silva, irmão de Francisco Dias da Silva, naquela que é uma lista de continuidade do atual elenco diretivo. Avelino Dias da Silva é atualmente vice-presidente.