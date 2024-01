Hugo Vieira apresenta lista de candidatura à presidência: «Somos a fusão da paixão pelo GIl Vicente»

Através das redes sociais, o candidato à presidência do Gil Vicente e ex-jogador dos gilistas, Hugo Vieira, partilhou uma foto com a equipa que o acompanhará caso assuma a dirigência do emblema de Barcelos e uma mensagem:"Mais do que uma lista, uma EQUIPA!Somos a fusão da paixão pelo Gil Vicente com competências nas mais diversas áreas. Estamos unidos com um único propósito: levar o nosso clube para outro patamar.Porque o nosso Gil Vicente merece. Porque Barcelos merece.O sonho começa agora. Contamos contigo?"Recorde-se que nesta semana Avelino Dias da Silva já oficializou a sua candidatura e competirá com Hugo Vieira pelo lugar máximo no Gil Vicente.