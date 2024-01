Hugo Vieira apresenta plano para o Gil Vicente: atingir metas europeias e promover a ligação com Barcelos

A corrida ao voto eleitoral para assumir a presidência do Gil Vicente está ao rubro. Após Avelino Dias da Silva, agora foi a vez de Hugo Vieira, o outro candidato à liderança, estabelecer os pontos principais da sua candidatura.Em publicações nas suas redes sociais, o avançado de 35 anos apresentou os pilares da sua presidência aliados ao mote "Juntos, construiremos o futuro". Nesse sentido, além da construção de um Centro de Estágio, apresenta também ambições como atingir os lugares europeus na tabela classificativa e formalizar parcerias internacionais."- Clube de Primeira: Estabilizar o Gil Vicente na 1ª Liga não é apenas uma meta, é a base sólida para o crescimento do clube;- Ambição: O desejo de ver o Gil Vicente lutar por lugares cimeiros é transversal a todos os gilistas; a Europa está ao alcance;- Gestão Financeira: A sustentabilidade financeira é um compromisso para garantir que o clube evolua no longo prazo;- Formação: O Gil Vicente estará comprometido em investir no futuro através do desenvolvimento de jovens talentos;- Além-Fronteiras: Estaremos empenhados em alargar os horizontes do clube através de parcerias estratégicas internacionais;- Mística Gilista: O Gil Vicente e Barcelos caminham juntos: é uma ligação que define o coração e a alma do clube;- Centro de Treinos: O objetivo de construir um centro de treinos é uma peça essencial na nossa estratégia;Pretendemos potenciar os jovens talentos locais e oferecer-lhes as melhores condições para evoluírem.Este projeto ambicioso representa um compromisso inabalável com a excelência desportiva do Gil Vicente FC.#HV24"As eleições terão lugar na quinta-feira da próxima semana, dia 1 de fevereiro.