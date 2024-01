Hugo Vieira e a presidência do Gil Vicente: «Candidatura é uma possibilidade»

O avançado Hugo Vieira, de 35 anos, está a ponderar a possibilidade de avançar com uma candidatura à presidência do Gil Vicente.O jogador é natural de Barcelos, notabilizou-se ao serviço dos galos antes de dar o salto desportivo que lhe permitiu realizar uma carreira internacional e neste momento encontra-se a jogar no Santa Maria, nos distritais de Braga, emblema onde começou a dar os primeiros pontapés ainda criança."É uma possibilidade, mas ainda há muito trabalho pela frente antes de dizer que vai acontecer", confirmou Hugo Vieira, sublinhando que "ainda é muito prematuro falar sobre o assunto": "Tenho de falar com muita gente primeiro".Recorde-se que o presidente Francisco Dias da Silva invocou motivos pessoais para abdicar do cargo para o qual foi reeleito no ano passado e a mesa da Assembleia Geral agendou eleições para 1 de fevereiro, sendo que as listas candidatas têm de dar entrada nos serviços do clube até 24 de janeiro.