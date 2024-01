Hugo Vieira denuncia erros na lista de sócios elegíveis para votar nas eleições do Gil Vicente

Líder da Lista B candidata às eleições para os órgãos sociais do Gil Vicente, marcada para a próxima quinta-feira, Hugo Vieira recorreu às redes sociais para emitir um comunicado a denunciar vários erros relacionados com o Caderno Eleitoral, nomeadamente a inclusão de sócios que não são elegíveis para votar no sufrágio.Classificando o cenário como "demasiado sério para não ser partilhado", o avançado sublinhou que tal "não contribui para um ato transparente e digno como merece" o Gil Vicente. Recorde-se que a outra lista candidata às eleições é encabeçada por Avelino Dias da Silva, irmão do presidente demissionário Francisco Dias da Silva.Caros sócios e Barcelenses,O que temos assistido nos últimos dias é demasiado sério para não ser partilhado com todos vós. Como todos sabemos, pela primeira vez, em 42 anos, existem duas listas candidatas aos órgãos sociais do nosso Gil Vicente. A Lista B conseguiu, num curtíssimo espaço de tempo, preparar e apresentar uma lista às eleições, eleições essas que não estavam previstas e que foram precipitadas pela demissão do Presidente e Presidente Adjunto da Direção do Clube.Desde o dia de apresentação da nossa candidatura que, apesar de sucessivamente pedida, não teve acesso a uma lista completa com identificação de todos os sócios, nos termos previstos nos Estatutos, dificultando, obviamente, a preparação do ato eleitoral. Da lista que recebemos, onde consta unicamente o número e nome de cada sócio, verifica-se que do Caderno Eleitoral constam sócios já falecidos, sócios menores de idade, que não podem votar, mas que constam na lista como votantes, números de sócios que não correspondem com os números dos cartões de sócios, nem com os números das vinhetas comprovativas do pagamento das quotas. A justificação da Mesa da Assembleia Geral prende-se por ERROS DE NATUREZA INFORMÁTICA!!!Tudo isto não contribuiu para um ato TRANSPARENTE e DIGNO como MERECE o NOSSO CLUBE.Viva o Gil Vicente e Viva BARCELOS