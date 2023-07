Jesús Castillo vai ser reforço do Gil Vicente, confirmou. Associado aos gilistas pela imprensa do seu país, o médio peruano deve ser apresentado nos próximos dias como novo elemento do plantel às ordens de Vítor Campelos.Castillo, de 22 anos, estava ao serviço do Sporting Cristal, equipa orientada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes e que foi o único clube que representou enquanto sénior até à data. Apesar da juventude, o médio-defensivo soma já quatro internacionalizações pelo Perú.