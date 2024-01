Kritciuk sobre a lesão: «Foi o momento mais difícil da minha carreira futebolística»

Stanislav Kritciuk é o nome mais recente nos quadros do Gil Vicente e foi oficializado esta terça-feira com um vídeo inspirador . O guarda-redes, que ultrapassou uma lesão grave no joelho direito no verão passado, reiterou a capacidade de trabalho que teve numa entrevista aos meios de comunicação do emblema de Barcelos."Este foi, talvez, o momento mais difícil da minha carreira futebolística. Comecei a experimentar coisas novas para recuperar da lesão e comecei a sentir-me melhor para regressar ao futebol. Sempre disse a mim mesmo 'porque não?'", revelou o russo, visivelmente feliz por estar de volta a um clube que diz ser "muito importante" no percurso profissional: "Tenho uma excelente relação com o presidente e com a equipa técnica. Adoro este clube, para mim é muito importante estar aqui, eles ajudam-me e espero que eu possa ajudá-los também".O guardião ainda prosseguiu com elogios aos minhotos. "Para mim, é como uma família. Sinto-me muito confortável aqui, toda a gente me conhece e sabem da minha situação, não preciso de me preocupar com que está ao redor e explicar a complicação e o tempo de lesão. É mais confortável, mais fácil e é mesmo muito bom estar aqui. Foi excelente estar de volta aos treinos, sei que isso foi muito importante. Se eu não estivesse aqui, seria muito mais difícil", admitiu o atleta, de 33 anos.Recorde-se que Kritciuk já passou anteriormente pelo Gil Vicente e ainda atuou no país natal pelo Zenit, chegando a participar em encontros na Liga dos Campeões. Ao voltar a Portugal, considerou que existem "objetivos" a que os jogadores têm de se propôr para atingir o sucesso, seja a nível pessoal como a nível coletivo."Eu foco-me em três objetivos: estar saudável, jogar e mostrar o meu melhor. Todos precisámos de encontrar e definir metas e focar a nossa concentração em atingi-las", resumiu.