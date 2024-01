MAG do Gil Vicente acusa Hugo Vieira de "achincalhar o bom nome" do clube

Poucas horas depois de Hugo Vieira, candidato à presidência do Gil Vicente no sufrágio que terá lugar esta quinta-feira, ter acusado a direção do clube de falta de transparência e denunciado erros no Caderno Eleitoral, a Mesa da Assembleia Geral respondeu ao avançado, garantindo que os problemas mencionados já foram corrigidos e acusando o mesmo de emitir "um comunicado que mais não serve do que achincalhar o bom nome do Gil Vicente Futebol Clube, apoucar as pessoas envolvidas e inquinar o acto eleitoral que se avizinha".Vem a Mesa da Assembleia Geral do Gil Vicente Futebol Clube, enquanto entidade responsável pela organização do processo eleitoral do Clube, lamentar o comunicado divulgado pela Lista B, encabeçada pelo sócio Hugo "Vieira" Oliveira, na página oficial do candidato nas suas redes sociais, que causou elevado alarme público na comunidade Gilista.Com efeito, a Mesa da AG sempre teve uma postura absolutamente colaborante com as listas concorrentes, nomeadamente na organização deste processo, como comprovam todas as comunicações existentes entre este órgão e os mandatários das duas candidaturas, bem como com a promoção de reuniões preparatórias onde estiveram presentes elementos afectos a ambas as listas.No entanto, não podemos aceitar que, logo após o término de reunião ocorrida na tarde de hoje, 30/01/2024, e cerca de 45 minutos após e-mail enviado a este órgão contendo as "reclamações" divulgadas, sem que fosse dado tempo para responder a todas as questões levantadas, fosse tornado público o referido comunicado que mais não serve do que achincalhar o bom nome do Gil Vicente Futebol Clube, apoucar as pessoas envolvidas e inquinar o acto eleitoral que se avizinha.Naturalmente que, a Mesa da AG do Clube aceita que constava da lista de sócios enviada às candidaturas, por manifesto lapso, os sócios menores com as quotas pagas e que, efectivamente, não têm direito a voto. No entanto, tal lapso não é susceptível de comprometer o processo eleitoral, ou prejudicar qualquer das listas concorrentes, tanto mais que o mesmo já foi corrigido. Ou seja, todo o mais que consta do comunicado subscrito pela Lista B, é manifestamente falso e foi cabalmente explicado, presencialmente e por escrito, aos membros dessa candidatura.Reiteramos aos sócios o nosso compromisso de que tudo está a ser feito para que o acto eleitoral que se realizará na próxima quinta-feira, 1 de Fevereiro de 2024, entre as 10:00 horas e às 20:00 horas, decorra com toda a normalidade e elevação, como sempre foi apanágio do Gil Vicente Futebol Clube.