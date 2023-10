Miguel Monteiro anseia pelo primeiro golo: «É para isso que tenho trabalhado»

Chegado ao Gil Vicente em 2020, pela porta dos juniores, Miguel Monteiro tem vindo a subir gradualmente vários degraus no emblema gilista e agora, aos 20 anos, começa a ser aposta regular na equipa principal. Em declarações aos meios do clube, o avançado mostra-se feliz com essa evolução."Já me tinha estreado na época passada e era algo que procurava, jogar mais regularmente e ter a minha oportunidade. É isso que tenho feito nos treinos, tentar mostrar ao treinador que posso ser útil e ele tem-me dado confiança e colocado a jogar", começou por dizer o ponta-de-lança, que já leva quatro jogos na presente temporada na equipa principal, depois de ter feito apenas um em 2022/23.Cumprido o objetivo de chegar ao plantel principal, o missão é agora outra. "Quando vim para os juniores, disse que o meu sonho era estrear-me neste estádio [Cidade de Barcelos]. Já o consegui e agora tenho o sonho de marcar aqui. É para isso que tenho trabalhado. Conseguir contribuir, seja com golos ou assistência, é sempre importante para mim e trabalho sempre para isso, mas marcar é diferente, porque os avançados vivem de isso", disse Miguel Monteiro, que fez uma assistência para golo na derrota dos galos em Chaves, na última partida antes da paragem para os compromissos das seleções.Com Depú lesionado, o jovem avançado tem boas hipóteses de surgir no onze frente ao Belenenses, no duelo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, apesar da concorrência de Baturina. Para Miguel Monteiro, a estreia na prova rainha será mais um marco na sua ainda curta carreira. "É uma prova com muita tradição, que se joga com muita paixão, e é mais um sonho poder disputá-la. Temos muito respeito pelo Belenenses, mas vamos lá para seguir em frente, encarando-o como mais um jogo para ganhar. Queremos regressar com uma vitória e dar essa alegria aos adeptos", finalizou.O Gil Vicente defronta o Belenenses no domingo, pelas 17 horas.