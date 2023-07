Mory Gbane reforça o Gil Vicente

Digam olá ao novo membro da família gilista



Mory Gbane é oficialmente jogador do Gil Vicente FC



Sabe mais em: https://t.co/6pqXix6med#UnidosPelaLenda pic.twitter.com/D2X22G0tHL — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) July 31, 2023

O Gil Vicente anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Mory Gbane. O médio, de 22 anos, chega a Barcelos cedido por uma temporada pelo Khimki, do futebol russo, clube que Gbane representou na última época e que acabou despromovido à 2.ª divisão.O costa-marfinense começou a sua carreira no Stade d’Abidjan, equipa de seu país natal, e logo partiu para o futebol croata, no qual esteve ao serviço do NK BSK Bijelo Brdo. Nessa formação, fez 55 jogos e marcou cinco golos antes de rumar para o futebol russo. No Khimki, participou em 23 jogos.Aos meios dos gilistas, Gbane falou sobre a chegada ao futebol português. "Sinto-me muito bem por estar cá. É um novo país e uma nova aventura para mim, portanto estou muito feliz", afirmou o jovem, antes de acrescentar: "É uma honra vir jogar para a Liga Portuguesa. Sou também um grande fã de muitos jogadores portugueses, o Cristiano Ronaldo é um dos meus grandes ídolos."Mory Gbane é o nono reforço da época a formação orientada por Vítor Campelos e prometeu "lutar sempre para fazer os adeptos felizes".