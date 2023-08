Oficial: Félix Correia é reforço do Gil Vicente

Félix Correia é o mais recente reforço do Gil Vicente. O extremo português, de 22 anos, chega a Barcelos proveniente da Juventus, depois de os clubes acordarem um empréstimo com opção de compra.





Deste modo, fecha-se um dossiê que deu trabalho aos galos, fruto da grande concorrência enfrentada na corrida pelo jogador. Segundo apurou, aliás, o Gil Vicente teve de superar o interesse do Famalicão, do Saint-Éttiene e do Midtjylland.Com efeito, Félix Correia vai continuar no futebol português. Na segunda metade de 2022/23, recorde-se, o internacional jovem por Portugal representou o Marítimo.O Gil Vicente será a próxima paragem para o jogador formado no Sporting, naquela que será a quinta experiência a nível profissional, depois das passagens pelo Az Alkmaar B, pela Juventus, pelo Parma e pelo Marítimo. No currículo, Félix Correia chegou a estar também vinculado ao Man. City.