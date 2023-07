Oficial: Gil Vicente contrata Jesús Castillo por quatro épocas

O Gil Vicente, da Liga Betclic, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio peruano Jesús Castillo, que alinhava no Sporting Crystal, do primeiro escalão do Perú.

O centrocampista, de características defensivas, de 22 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o emblema barcelense, e já foi integrado nos trabalhos orientados pelo técnico Vítor Campelos.

Está é a primeira experiência de Jesús Castillo no futebol europeu, depois de ter feito todo o percurso, desde a formação à equipa sénior, no Sporting Crystal, no qual na época em curso tinha alinhado em 25 jogos, e feito duas assistências.

O médio peruano é o quinto reforço dos galos esta temporada, depois do guarda-redes Vinícius Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), e dos defesas Thomas Luciano (ex-Grémio de Porto Alegre, Brasil), Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense) e Leonardo Buta (ex-Udinese, de Itália).