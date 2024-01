Roko Baturina pode regressar ao Racing Santander por empréstimo

Roko Baturina pode estar de saída do Gil Vicente, segundo a imprensa espanhola. Tanto o jornal 'Marca' como o jornalista Angel Garcia apontam o croata como o alvo do Racing Santander para reforçar o eixo atacante neste mercado de inverno.O ponta-de-lança conhece bem o clube espanhol, que já representou na segunda metade de 2022/23, nessa altura por empréstimo Ferencváros, da Hungria. De acordo com as mesmas fontes, o regresso do jogador poderá estar iminente, uma vez que os espanhóis já terão iniciado os contactos com os galos.Baturina, de 23 anos, chegou a Barcelos no verão e foi utilizado em 18 partidas por Vítor Campelos, apontando três golos e uma assistência. Contudo, o técnico tem várias opções para o ataque gilista e o empréstimo poderá ser uma solução viável para o atleta ganhar algum tempo de jogo.