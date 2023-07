Roko Baturina reforça Gil Vicente com contrato até 2027

O Gil Vicente, da Liga Betclic, anunciou esta quinta-feira a contratação do ponta-de-lança croata Roko Baturina, que pertencia aos quadros do Ferencváros, da Hungria.

O avançado, de 23 anos, assinou um contrato válido até 2027 com os galos e já está a trabalhar em Barcelos junto do plantel orientado por Vítor Campelos.

Roko Baturina esteve, na época passada, cedido pelo Ferencváros a dois clubes, cumprindo a primeira metade no Maribor, da Eslovénia, onde marcou sete golos em 27 jogos, antes de se mudar para o Racing de Santander, do segundo escalão do futebol espanhol, em que participou em 14 jogos e fez quatro tentos.

Apesar de jovem, o avançado croata, que colmata no plantel gilista a saída de Fran Navarro para o FC Porto, conta, ainda, com passagens pelo futebol polaco, ao serviço do Lech Poznan, tendo, no seu país, alinhado no Dinamo de Zagreb e RNK Split.

Roko Baturina é o sexto reforço do Gil Vicente neste defeso, depois de assegurado o guarda-redes Vinícius Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), os defesas Thomas Luciano (ex-Grémio de Porto Alegre, do Brasil), Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense) e Leandro Buta (ex-Udinese, de Itália), e o médio Jesús Castillo (ex-Sporting Cristal, do Perú).