Dois treinadores adjuntos do Gil Vicente estiveram envolvidos num, que contabilizou seis feridos, cinco ligeiros e um grave.Segundoconseguiu apurar junto do clube gilista, os dois elementos da equipa técnica, que estão livres de perigo, são Tiago Sousa e João Pedro Magalhães, adjuntos diretos ao treinador principal Vítor Campelos.Tiago Sousa, de 39 anos, partiu um braço enquanto João Pedro Magalhães, de 28 anos, apenas sofreu um corte no sobrolho e já esteve presente nos treinos posteriores ao incidente, estando também apto para marcar presença no banco de suplentes junto da restante equipa técnica para o encontro desta terça-feira com o Vizela.O emblema de Barcelos não irá pronunciar-se de forma oficial e o assunto estará resolvido internamente.