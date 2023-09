Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Um dos jogadores mais difíceis que apanhei pela frente»: Félix Correia elogiado por ex-colega no Sporting Ricardo Caeiro jogou com o extremo no clube leonino e contra ele ao serviço do Benfica





• Foto: Carlos Gonçalves