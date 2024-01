«Vamos Presidente!»: Grujic declara apoio ao candidato à presidência do... Gil Vicente

Hugo Vieira está em campanha como, emblema da Liga Betclic que irá a votos no dia 1 de fevereiro. O avançado de 35 anos tem partilhado os seus planos para a liderança gilista nas redes sociais, onde tem recebido inúmeras palavras de apreço, incluindo as de.... Marko Grujic, médio do FC Porto."Vamos Presidente!", escreveu o sérvio no vídeo de apresentação de Hugo Vieira no Instagram. Uma situação deveras curiosa, mas com uma explicação simples, isto porque os dois jogadores coincidiram no balneário do Estrela Vermelha, da Sérvia, em 2015/16, quando o português chegou proveniente do Torpedo de Moscovo. Já Grujic cumpriu a maioria da sua formação e as primeiras temporadas como profissional no clube de Belgrado, antes de se transferir para o Liverpool.Porém, o médio de 27 anos dos dragões não é a única figura a apoiar Hugo Vieira nesta caminhada. Edinho, Yannick Djaló e o alfaiate Paulo Battista também já demonstraram o seu apoio à candidatura do antigo jogador do Gil Vicente à presidência.