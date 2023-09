Vítor Campelos após o 5-3 ao Estoril: «Temos de saber gerir melhor»

O resumo do Gil Vicente-Estoril: chuva de golos animou tarde em Barcelos O resumo do Gil Vicente-Estoril: chuva de golos animou tarde em Barcelos

O Gil Vicente venceu este domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, o Estoril por 5-3 em jogo a contar para a quinta jornada da Liga Betclic. Nas declarações após o jogo, Vítor Campelos admitiu estar "muito feliz" pelo triunfo da sua equipa e o consequente regresso às vitórias.Ainda assim, o treinador gilista admitiu que apesar do resultado positivo nem tudo correu de feição, referindo a necessidade de "manter a concentração" e de "saber gerir melhor o jogo"."Ao intervalo, disse que tínhamos de nos manter fortes e impedir que o adversário chegasse à nossa baliza, mas, mesmo sofrendo um golo, conseguimos chegar o 5-1. Depois, temos de saber gerir melhor o jogo e sermos mais pacientes. Os golos do adversário foram algo consentidos, temos de estar mais focados no momento defensivo. Creio que nessa fase, quando estávamos com o 5-1, o subconsciente de estarmos com uma boa vantagem atraiçoou-nos e falhámos em alguns aspetos. Temos de manter a concentração nos 90 minutos", referiu o treinador do Gil Vicente.