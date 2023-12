Vítor Campelos critica arbitragem do Sporting-Gil Vicente: «Para que é que existe o VAR?»

Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, criticou a decisão do árbitro Cláudio Pereira em validar o 2-1 para o Sporting quando o VAR o chamou para analisar uma eventual falta de Gyökeres sobre um defesa gilista antes de marcar.

"Entrámos relativamente bem no jogo, muito organizados. Preparámos bem o jogo. Quando tínhamos bola, estávamos a sair com critério... Tivemos uma situação de bola em profundidade que podíamos ter aproveitado melhor. Sabíamos que estávamos a defrontar um adversário fortíssimo e teríamos que ser muito rigorosos em termos táticos e muito comprometidos. Teríamos também de ser agressivos nos confrontos e duelos. Acabámos por chegar à vantagem e estávamos a controlar, apesar de o Sporting ter ascendente, como é óbvio, mas sofremos o golo num lance em que deveríamos ter sido mais fortes. Depois o Sporting acabou por ser algo fortuito e, num ressalto, faz golo, no remate a bola ia para fora, mas bateu num jogador nosso e entrou. Falámos ao intervalo sobre o que teríamos de melhorar. Sabíamos que os primeiros minutos iriam ser muito importantes para o desenrolar do jogo e o Sporting acaba por fazer o 2-1. Eu, às vezes, questiono por que existe o VAR, mas o árbitro entendeu que deveria validar o golo. Esse momento desestabilizou um pouco a nossa equipa, até porque sofremos logo de seguida o 3-1. E é esta a história do jogo. O Sporting é justo vencedor. Estes detalhes do segundo golo do Sporting... Se o VAR chama o árbitro, é porque viu alguma coisa, mas o Cláudio decidiu que seria a decisão dele tomada anteriormente, por isso, temos de respeitar, mas para que é que existe o VAR? Parabéns ao Sporting pela vitória. Fomos uma equipa organizada. Na segunda parte, creio que a entrada do Sporting foi forte e se aguentássemos aqueles primeiros minutos sem sofrer golo a história do jogo poderia ter sido outra", começou por dizer o técnico gilista à Sport TV, após a derrota por 3-1 em Alvalade.

Sporting foi surpreendido pelo Gil Vicente?

"Numa primeira fase, o Sporting fica com uma linha de cinco à frente, e nós também defendemos com uma linha de cinco. Quando tivéssemos bola, regressávamos ao nosso tradicional 4x3x3 em termos ofensivos. Creio que, em termos táticos e defensivos, estávamos a conseguir defender bem os intentos do Sporting. Deveríamos ter mais critério, numa ou outra situação, em termos ofensivos, mas a estratégia passava também por isso. Uma palavra para os nossos jogadores, que foram de uma excelente entrega, fizeram um bom jogo no limite das suas capacidades. É um resultado justo para o Sporting, mas fica um senãozinho do VAR que, se chamou o árbitro, foi porque viu alguma coisa."

Série de 5 jogos sem ganhar na Liga

"Temos feito bons jogos. Por um ou outro detalhe, não temos conseguido vencer. Há um erro ou outro, por vezes individual, que nos está a custar caro, mas é continuar a trabalhar, porque esses detalhes vão pender a nosso favor. É continuar a trabalhar, pois temos uma boa ideia de jogo e jogamos sempre para ganhar. As estratégias podem ser diferentes, pois temos de ter em atenção a qualidade do nosso adversário e sabemos a qualidade que o Sporting tem, mas somos uma equipa que joga sempre com qualidade. Precisamos de pontos e, com toda a certeza, eles vão chegar."