Vítor Campelos e o jogo com o Sporting: «Não há equipas perfeitas»

Na antevisão ao jogo diante do Sporting, esta segunda-feira, Vítor Campelos deixou bem claro que quer regressar a Barcelos com pontos. Apesar do respeito que demonstrou pelo adversário, o técnico do Gil Vicente lembrou que todas as equipas têm fragilidades e que, por isso, há pontos que os galos podem explorar. Segundo o treinador gilista, a receita do sucesso passará também por manter os índices de concentração bem elevados."Tivemos um jogo da Taça, difícil como todos. Assim continuará. Já temos o sorteio que ditou o Amarante e, por isso, mais um jogo difícil que queremos vencer para dar continuidade à participação na Taça. Relativamente ao campeonato, vamos defrontar o Sporting, uma equipa forte, tem sido fortíssima a jogar no seu reduto, por isso teremos de ser equipa concentrada em todos os momentos do jogo, muito ligada, organizada e como é óbvio tentar explorar o que fomos percebendo que podemos explorar durante os jogos do Sporting. Temos os nossos argumentos. Respeitando o Sporting, vamos fazer um bom jogo, porque estamos preparados para ele.""Contra os grandes temos feito bons jogos, o que demonstra que quando estamos concentrados, ligados e motivados, fazemos bons jogos. O facto de não termos ganho ou pontuado fora é motivo de motivação."Fragilidades do Sporting: O Sporting tem uma equipa forte, não tem grandes fragilidades, mas não há equipas perfeitas. Não vou divulgar o que podemos explorar. Sei vencer em Alvalade, aconteceu noutra equipa [Chaves, em 2022/23]. Sabemos que para vencer em casa dos ditos grandes é importante sermos muito concentrados durante todo o jogo e quando falo em todo o jogo é mais do que nos 90 minutos. E é importante ter uma pontinha sorte. No ano passado houve essa pontinha de sorte. O que temos de fazer é estar focados, concentrados. O que disse aos jogadores antes do jogo com o Serpa foi que, da mesma forma que há jogos que parecem fáceis e se tornam difíceis, também há jogos difíceis que podemos tornar mais fáceis. Temos de ter coragem para ter bola, porque se tivermos bola estamos mais perto de marcar."Quatro jornadas sem vencer e duelo com o líder: "Vamos defrontar o Sporting, líder do campeonato, uma equipa muito forte, um plantel recheado de muito bons valores. Tem processos bem assimilados, reforçou-se bem este ano. Temos sofrido alguns golos em detalhes e em erros individuais que são evitáveis. Temos de estar mais ligados e concentrados durante o jogo. A equipa tem jogadores jovens. Estas dores de crescimento pagam-se caros por erros individuais. É o processo. Temos de melhorar com os erros."Tem treinado, amanhã atualizamos.""Temos de estar concentrados e ligados. Já defrontámos outros jogadores de grande qualidade, como o Taremi e muitos outros bons jogadores, mesmo o Banza. Estamos ligados e focados. Sabemos que o Sporting não é só o Gyokeres, tem o Edwards, o Pote, o Paulinho. Temos de estar concentrados, sabemos que esses jogadores podem decidir um jogo. O que queremos é que não consigam fazê-lo. O Sporting é uma equipa forte e teremos de ser muito concentrados."