Vítor Campelos e o mercado: «Estamos atentos e sabemos onde podemos atacar»

Com o mercado de inverno aberto, Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, abordou as possíveis movimentações do clube durante a atual janela de transferências, mostrando-se tranquilo em relação àquelas que poderão ser as saídas no plantel."Relativamente ao mercado, plantéis como os do Gil Vicente estão sempre em aberto, não só nesta altura, mas em todas as alturas porque há sempre mercados abertos. Temos de estar sempre atentos a isso, porque o Gil Vicente tem tido sempre jogadores cobiçados. Estamos preparados para isso desde o início da época e o nosso diretor desportivo está atento a qualquer movimento no mercado. Da nossa parte, temos que estar é focados no nosso dia a dia, nos jogos que temos pela frente, mas sempre preparados para mudança. Em caso de mudança, também estamos atentos ao mercado e sabemos onde podemos atacar", disse o técnico, abordando também o impacto do grupo da recém anunciada saída do presidente Francisco Dias da Silva: "Em relação ao presidente, a ideia que nos foi transmitida foi sempre de estabilidade. Agora é a mesma, só temos de pensar nos jogos e no nosso próprio trabalho. Todos os jogadores e staff têm sentido esse apoio.""Estamos atentos. Não posso dizer se vai haver saídas. Sabemos que tivemos lesões de longa duração, pode ser que haja uma ou outra situação pontual para reforçar, como todas as equipas. Os treinadores e os clubes gostam sempre de ter os melhores jogadores nas equipas e tê-la reforçada. Mas o mais importante é potenciar os nossos próprios jogadores e concentrarmo-nos no jogo de amanhã."