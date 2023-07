Vítor Campelos: «Estamos numa fase embrionária»

O técnico Vítor Campelos não teve problemas em assumir "a fase embrionária que o plantel está a atravessar" para projetar o desafio frente à UD Oliveirense, a contar para a Allianz Cup, com alguma cautela."Estou muito satisfeito com a entrega de todos jogadores, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. É uma fase de reconstrução e ainda há algumas indefinições, mas vamos encarar a estreia nas competições com a máxima seriedade e tenho a certeza que o onze inicial do Gil Vicente dará uma boa resposta", comentou o treinador, garantido que "o objetivo é ir o mais longe possível na competição: "Estamos num período preparatório e também reconhecemos as nossas limitações, mas vamos colocar em prática tudo o que temos trabalhado e acredito que o Gil Vicente vai realizar um bom jogo".