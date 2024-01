Vítor Campelos: «Foi um fantástico jogo dentro e fora de campo»

Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, considera que "o futebol saiu valorizado" no duelo caseiro com o V. Guimarães, que terminou com uma vitória gilista por 1-0."Foi um fantástico jogo dentro e fora de campo. O futebol saiu valorizado. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito forte, bem orientada e que está a fazer um excelente campeonato. Mas também sabíamos o que queríamos fazer e preparámos bem o jogo. O Vitória explora bem a profundidade e a largura e tínhamos de estar concentrados, e creio que conseguimos, procurando espaços para, com bola, chegar ao último terço e procurar situações de finalização", começou por dizer o técnico do Gil."Na primeira parte, houve uma oportunidade para cada lado, mas, no segundo tempo, creio que tivemos mais controlo de jogo e acabámos por vencer o jogo justamente, contra um adversário fortíssimo. Estamos muito satisfeitos pelo que fizemos, pela qualidade que demonstrámos, mesmo algumas contrariedades, conseguimos fazer um bom jogo. Temos feito excelentes resultados em casa, penso que estaremos no 'top 5'. Mas fora de casa perdemos pontos que não deveríamos ter perdido. O campeonato é uma maratona e muito competitivo", prosseguiu Vítor Campelos.