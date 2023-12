Vítor Campelos: «Interesse em Fujimoto? Já aconteceu com outros jogadores»

Kanya Fujimoto é um dos grandes ativos do Gil Vicente e um dos jogadores que pode render um bom encaixe à formação de Barcelos. Nas últimas horas, o criativo viu o seu nome ser associado ao Sporting ( Record sabe que o japonês não faz parte dos planos dos leões), equipa que os galos defrontam esta segunda-feira, algo que Vítor Campelos, treinador dos galos, desvalorizou."Relativamente a isso de surgir o interesse nestes momentos, houve outros momentos em que houve interesse noutros jogadores. Os jogadores já estão habituados a isso. Todos os treinadores gostam de ter os melhores jogadores. Se temo perdê-lo em janeiro? Gosto de ter os melhores e gostava de contar com ele, mas percebo a vontade caso algo possa acontecer e também do clube. Mas todos gostam de ter os melhores e gostava de poder continuar a contar com ele", referiu o técnico, explicando, depois, a subida de rendimento do japonês esta temporada."Quando cá cheguei foi quase como que lançar-lhe um repto e um desafio. Tem qualidade, mas faltavam-lhe golos e assistências. Lancei-lhe o repto e fizemos uma aposta em que teria de marcar mais golos e assistências do que em todas as épocas anteriores. Já marcou mais golos, já bateu recorde de golos e assistências e ainda falta muito. Tem muita qualidade, ainda é jovem, tem muito ainda para evoluir. Trabalha bem, tenho a certeza de que vai atingir patamares ainda mais altos", concluiu.