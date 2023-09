Vítor Campelos: «Não levamos pontos, mas deixámos uma boa imagem. Resultado foi injusto»

Vítor Campelos lamentou a derrota do Gil Vicente diante do FC Porto , num jogo no qual entende que o resultado final acabou por ser injusto tendo em conta aquilo que a sua equipa apresentou no Dragão."Deste jogo infelizmente não levamos nada de pontos. É um resultado injusto pelo futebol que apresentámos e pelas oportunidades que criámos. Vínhamos para este jogo com o olho na baliza do adversário. Uma equipa forte, com qualidade e ideias bem assimiladas. Mas durante 90 minutos fomos muito concentrados, organizados, sem dar grandes oportunidades ao FC Porto. Na segunda parte, com o 1-1, tivemos duas ou três oportunidades em que nos podíamos ter adiantado. Depois, nos descontos, sofremos numa bola que não podemos sofrer. Não levámos pontos, mas deixámos uma boa imagem, futebol de qualidade. Os jogadores estão de parabéns, com exceção do lance do segundo golo", começou por dizer, à SportTV."Acreditamos muito em nós, independentemente do que o adversário faça. Estávamos preparados para tudo, muito concentrados e organizados. Tivemos várias saídas na segunda parte, momentos com bola também. Tivemos oportunidades em que o Diogo Costa esteve muito bem, está lá para isso. Podíamos ter finalizado melhor. Foi um bom jogo, não levámos pontos, mas temos de estar confiantes para o que aí vem", assumiu."Podíamos ter tido mais bola. Em alguns momentos podíamos ter mais calma com bola. Mas foi um bom jogo. Quando era para ter bola, tivemos; quando era para sair, saímos. Tivemos oportunidades para nos adiantarmos, o resultado acaba por ser injusto. A este nível temos de estar com concentração máxima até ao apito final. Foi no detalhe, com um adversário assim é isso que decide. Foi nesse detalhe que sofremos. Estou satisfeito pela produção, pela organização, postura, entrega e pelo que fizemos. Triste pelo segundo golo, devíamos ter estado mais concentrados e agressivos", apontou.