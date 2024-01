Vítor Campelos: «Queremos muito terminar a primeira volta a ganhar»

O Gil Vicente defronta este domingo (15H30), no Estádio Cidade de Barcelos, o E. Amadora no fecho da primeira volta da Liga Betclic. Vítor Campelos, técnico dos gilistas, quer voltar aos triunfos na competição e somar mais três pontos para ultrapassar um adversário "muito forte nas transições e nas bolas paradas". O treinador admitiu ainda que nesta altura esperava ver o Gil Vicente com mais alguns pontos."Queremos muito terminar a primeira volta com uma vitória e, ganhando amanhã, ultrapassamos o adversário, vamos subir algumas posições, mas importante mesmo é ganhar, com todo o respeito pelo adversário. É um jogo importante, o mais importante porque é o próximo. Queremos muito terminar a primeira volta com 18 pontos"."Como é óbvio, queremos ter sempre mais pontos. Em determinados jogos vimos que a qualidade de jogo merecia outros resultados, como em Faro, onde perdemos num detalhe. Muitos outros jogos em que um pormenor mudou muita coisa, mas também outras situações que não conseguimos controlar e às quais somos alheios. Nesta altura, podíamos ter mais três, quatro ou cinco pontos, o que faria diferença. No entanto, ganhando amanhã igualamos o número de pontos da época passada nesta viragem do campeonato. O mais importante é olhar para o presente"."É o modo como a pergunta é colocada… É há nove jogos? Temos duas vitórias. Ganhámos para a Taça de Portugal, estamos nos quartos de final, claro que queríamos ter mais pontos, mas temos de nos focar no presente. Queremos muito vencer para somar mais três pontos"."É uma equipa que joga junta há algum tempo, bastante organizada, competitiva, com jogadores rápidos e fortes na transição, assim como nas bolas paradas. Foi uma semana atípica por causa do jogo com o Amarante, mas analisámos este adversário através de vídeos. Vimos uma equipa do Estrela organizada e temos de ter muitos cuidados nas bolas paradas"."As equipas como o Gil estão sempre com plantel em aberto. Se calhar, uma ou outra posição, que não vou aqui revelar, temos necessidade de reforçar. É natural que isso aconteça, como será natural haver saídas".