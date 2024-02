Vítor Campelos sobre o Vizela: «Na posição em que está, agarra-se a tudo o que pode»

O Gil Vicente irá encerrar a 21ª jornada com uma receção ao Vizela, em Barcelos, o lanterna vermelha no campeonato e há 10 jogos sem contabilizar qualquer vitória. No entanto, Vítor Campelos refletiu sobre um adversário que "reforçou-se bem" no mercado de inverno e abordou a questão pontual, neste momento, bastante equilibrada entre os clubes que estão a meio da tabela.





"É uma realidade que tem sido um campeonato extremamente competitivo, que demonstra ter grande qualidade e acho que temos de valorizá-lo cada vez mais, porque temos grandes equipas e jogadores, assim como equipas técnicas fantásticas que nos obrigam a estudar o adversário e a tentar perceber de que forma podemos tirar melhor partido da nossa própria equipa. Sobre o Vizela, são uma equipa com qualidade, que reforçou-se bem em janeiro, o que se tem notado nos últimos jogos. Por isso, temos de ser uma equipa a querer ganhar muito mais do que o nosso adversário e respeitando-os ao máximo nível. Mesmo em último, este Vizela tem qualidade. Vai ser um jogo de grau elevado de dificuldade e tudo queremos fazer para ficar com os três pontos. Sabemos que nesta altura estes três pontos deixam-nos em 9.º lugar e podemos deixar o Vizela mais afastado. Sabemos que, numa posição delicada como o Vizela está, agarramo-nos a tudo o que podemos, por isso temos de ter consciência disso e temos de ter vontade e ambição de ganhar", atirou o técnico dos gilistas, que viu dois dos seus adjuntos estaremneste sábado."Acho que, quando estamos numa posição melhor na tabela classificativa a estabilidade é maior, assim como a tranquilidade e a vontade de vencer também têm de ser superiores. Como é óbvio, o Vizela está na posição que está mas tem qualidade para estar numa posição diferente e por isso estamos em alerta. Temos de ter responsabilidade de entrar muito bem no jogo e aproveitar o apoio dos nossos adeptos, porque queremos dar continuidade ao registo positivo em casa. Estamos alerta para o Vizela, que embora esteja no último lugar, exige uma concentração ainda maior pelo facto.""Para além de ter trocado de treinador, também trocou de jogadores. É uma equipa que tem no meio-campo muita qualidade técnica, gostam de ter bola e trabalhá-la. Constroem por trás, gostam de sair a construír, mas temos de estar atentos aos nossos próprios pormenores. Creio que, a cada dia que passa, estamos mais familiarizados com o nosso modelo de jogo e também chegaram alguns jogadores. Como falámos no início da época, temos jogadores com lesões de longa duração e que exigem alterações. Voltando um pouco ao jogo com o Vitória, onde não utilizámos jogadores que estiveram de fora, como o Mory [Gbane] e o Zé Carlos, mas mesmo assim quem jogou no lugar deles fizeram bons jogos, o que mostra que existe qualidade dentro do plantel e que os jogadores aproveitam as oportunidades quando estas são dadas.""Tirámos sempre aprendizagem. Não só dos últimos dois jogos, mas também dos outros jogos do campeonato em que fizemos excelentes partidas. Ainda agora, no jogo da Taça com o Vitória, sofremos muito cedo, mas pela resposta que a equipa deu nos 90 minutos, creio que o resultado podia ter sido outro até pelas oportunidades que criámos, por isso temos de estar atentos ao que temos de melhorar ou potenciar. Isso de jogar em último ou em primeiro é relativo, porque queremos chegar o mais rapidamente aos 35 pontos, manter o Gil Vicente na 1.ª Liga e consolidar a permanência. Jogar antes ou depois não interessa, temos de olhar é para nós.""É certo que o Tidjany é um miúdo que tem bastante qualidade, já lhe disse isso a ele e aos colegas. É um jogador muito forte no um para um, talvez dos melhores que alguma vez treinei nesse aspeto. Tem de melhorar taticamente e perceber que tem de jogar quando o treinador quiser e ele estiver preparado para jogar. Temos que assumir que, mentalmente, tem muito potencial e se ele quiser trabalhar no máximo e ser comprometido pode fazer uma carreira fantástica pelas qualidades que tem. O Mory teve uma dor com o Benfica, tivemos de o recuperar e ainda o está a realizar. Assim como o Zé Carlos, que saiu lesionado diante do Benfica, o Kiko [Pereira] e o Depú, que ainda estará de fora. Não é só este último que está lesionado.""O Buatu é um jogador experiente, capitão de Angola. Vai trazer experiência e qualidade à equipa e vai ser muito importante para as nossas ambições, disso tenho toda a certeza."O encontro vai-se disputar no Estádio Cidade de Barcelos, pelas 15h30 desta terça-feira.