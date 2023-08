Vítor Campelos: «Sofremos golo com um penálti completamente evitável»

Vítor Campelos referiu que faltou algum discernimento ao Gil Vicente para criar mais perigo junto da baliza do Benfica, após a derrota caseira dos gilistas diante das águias por 3-2."Penso que até entrámos bem no jogo. Estávamos a ter saídas com algum critério, mas temos de ser mais objetivos quando chegamos ao último terço. Sofremos golo com um penálti completamente evitável. No sítio onde é, é so temporizar e era evitável. Depois do golo ficámos intranquilos e levámos isso e a superioridade do Benfica até ao intervalo. Acertámos algumas coisas e falámos que tínhamos de continuar a jogar com mais coragem e confiança. As substituições acrescentaram o que estávamos a precisar, ter mais critério com bola. Acabámos por sofrer o segundo golo em transição e mesmo ai continuámos a acreditar que era possível pelo menos o empate. Fizemos o 2-1 e sofremos o terceiro golo num lance em que errámos um passe e colocámos a bola fora, sem pressão. Algo que temos de melhorar. Acabámos a 2.ª parte bem melhor do que a 1.ª. Fizemos o 3-2, mas com mais discernimento podíamos ligar mais situações e podíamos criar mais situações de perigo", começou por dizer o técnico dos gilistas à Sport TV."Custa marcar dois golos a um candidato ao título e não somar pontos? Sim, porque falámos ao intervalo que tínhamos de entrar fortes e fazer o empate antes que o Benfica partisse para uma maior superioridade no resultado. Sofremos o 2-0, mas, com grande atitude dos jogadores, fizemos 2-1 e com olhos na baliza. Podíamos ter concretizado antes do 3-1. Há erros e ligações que temos de melhorar e vamos melhorar esses aspetos. Num lance em que podíamos ter saído numa transição, falhámos um passe e o lançamento deu o terceiro golo. Temos de crescer, mas estou muito contente pela atitude dos jogadores, foram corajosos e tivemos os olhos postos na baliza. Infelizmente o resultado não sorriu para nós hoje", acrescentou, tendo ainda abordado a posição de Maxime Dominguez, autor do segundo golo do Gil Vicente, em campo."Estamos a reconstruir a equipa. Há jogadores que chegaram mais tarde e não estão com ritmo. Félix jogou 30 minutos, mas precisa de mais porque até nem fez nenhum particular. Maxim jogou na direita mais por necessidade, tem qualidade e pode jogar na ala. Tiramos mais proveito com ele por dentro, mas estou satisfeito com todos os jogadores pela postura e atitude. Temos de ser mais rigorosos para sermos mais assertivos quando temos a bola e no passe. Temos de ter eficácia de passe ainda melhor, porque, se assim for, vamos com certeza ter bons resultados", concluiu.