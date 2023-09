Vítor Campelos tem um "feeling" sobre o FC Porto e adianta: «Queremos ter ideia positiva»

Vítor Campelos não espera vida fácil no Estádio do Dragão, mas garante que o Gil Vicente tudo fará para voltar a Barcelos com a vitória. O técnico dos galos promete uma equipa com uma ideia positiva, ainda que assuma que será necessário ter algumas cautelas. Pelo meio, partilhou um 'feeling' que tem em relação à forma como o FC Porto se vai apresentar este sábado, pelas 20h30."O objetivo é entrar em todos os jogos para poder ganhar independentemente de quem seja o adversário. Trabalhamos sempre para isso e para fazer jogadores evoluírem a cada dia. Por isso, é isso que vamos procurar fazer amanhã. Vamos defrontar um adversário com grande qualidade, grande capacidade, com jogadores que trabalham com o treinador há alguns anos, que têm um cunho forte do treinador. Sabemos que vamos encontrar dificuldades, como em todos os jogos. Este é o mais importante porque é o próximo. Por isso, amanhã teremos de ser um Gil Vicente ao melhor nível, focados, concentrados."Temos de estar atentos e temos de trabalhar todos os momentos do jogo, com bola e sem ela. Sabemos que vamos defrontar um adversário que gosta de pressionar, gosta de estar no controlo do jogo e queremos contrariar isso e sabemos que se tivermos mais bola, vamos criar problemas. A ideia é essa. Creio que os jogadores estão cada vez mais a conhecerem-se melhor. Queremos ser sempre uma equipa com uma ideia de jogo positiva e uma equipa com jogo ofensivo, sempre à procura da baliza, mas não jogamos sozinhos, temos de ter cautelas, mas sempre com os olhos postos na baliza do adversário. É um adversário de grande valor.""O FC Porto é sempre um adversário forte, independentemente de haver períodos em que possa estar não tão bem. Contra o Shakhtar ganhou de forma convicente, com grande qualidade. Sabemos que o campeonato é competitivo e as equipas tê,m demonstrado isso porque os grandes têm tido dificuldades. Cada jogo tem uma história diferente. Queremos fazer um bom jogo, com caráter, personalidade, respeitando o adversário."Dá para ver que dentro do sistema mais utilizado, o 4-4-2, tem mais nuances. Agora até tem jogado mais o Iván Jaime quase a 10. Estamos preparados para tudo o que possa acontecer, mas tenho um 'feeling' que o FC Porto vai apresentar-se da mesma forma, num 4-4-2, é isso que espero."Isto foi o que o sorteio ditou, é este o nosso adversário e acredito que tudo tem um propósito, tudo acontece no momento certo. Se vamos defrontar o FC Porto nesta altura é porque tem de ser assim.""O Fuji esteve no banco porque tinha estado com um problema físico durante a semana e decidimos não utilizar. O Fuji é um jogador como todos os outros, sei que os que assinaram pelo Gil Vicente, nenhum assinou para ser titular. São todos titulares e todos têm de estar preparados.""O Pedro tem jogado numa posição que não é tão habitual, mas acreditamos que está a corresponder. Está a jogar numa posição que dá mais qualidade à saída, é um jogador que remata bem de fora e tem correspondido ao que temos pedido. Lembrando o que aconteceu no Dragão no ano passado, joguei com o Teixeira a 6, Guima a 8 e João Mendes a 10. Contra os grandes, quantos mais tempo pudermos ter a bola e mais qualidade na saída, melhor. O Pedro dá mais qualidade na saída, podemos ter um jogador mais físico. Não sei se amanhã vai jogar na posição 6 ou se até realmente vai jogar."