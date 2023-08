Vítor Campelos: «Vencemos esta prova de 100 metros num campeonato extremamente competitivo»

O Gil Vicente entrou na Liga Betclic a golear o Portimonense por 5-0. "Fizemos um bom jogo. Entrámos com aquele 'nervoso miudinho' da primeira jornada, em casa, com os nossos adeptos. É uma realidade que o Portimonense entrou bem e criou uma boa oportunidade que poderia ter concretizado. Marcámos primeiro e fomos controlando o jogo. Estou muito feliz pelo jogo e pelos três pontos. Esta é uma maratona de 34 jornadas na qual, em cada semana, temos uma prova de 100 metros. Vencemos esta prova de 100 metros num campeonato extremamente competitivo. Temos de continuar a trabalhar com os pés assentes na terra", considerou Vítor Campelos."Gostei do comprometimento da equipa. Estamos numa fase prematura da época, com jogadores novos no clube e no país, que ainda estão a conhecer os colegas. A jogada do terceiro golo é excelente. Estou feliz pela postura e pela seriedade dos jogadores. Foram sempre muito concentrados", acrescentou o treinador gilista.Vítor Campelos admitou ainda que há correções a fazer: "A nível defensivo, sofremos duas transições que não podemos permitir. Temos de estar mais equilibrados. Temos também de melhorar na qualidade de passe para fazermos o equilíbrio da equipa quando perdemos a bola".