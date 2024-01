André Luís deixa Moreirense após ser o melhor marcador da equipa na primeira volta

O avançado André Luís confirmou hoje a saída do Moreirense, através de uma publicação na rede social Instagram, após ter sido o melhor marcador da equipa na primeira volta da Liga Betclic, com seis golos.

O ponta de lança de 29 anos vai rumar aos chineses do Shanghai Shenhua, segundo fonte ligada ao processo, e agradeceu o "extremo respeito" com que foi tratado no emblema do concelho de Guimarães, pelo qual marcou 33 golos em 101 jogos oficiais desde a temporada 2020/21.

"Foram três épocas e meia a vestir esta camisola. Em que os êxitos e principalmente os fracassos me tornaram melhor ao longo dos anos. Em que fiz amigos que irei levar para a vida inteira. Só tenho a desejar o melhor para este clube e essa gente que me acolheu e me tratou com extremo respeito. Obrigado a todos", escreveu o dianteiro brasileiro.

André Luís desejou ainda que a equipa da vila de Moreira de Cónegos, sexta classificada da I Liga, tenha "sempre futebol de primeira", após ter vivenciado a descida ao segundo escalão na temporada 2021/22 e o regresso à elite do futebol luso em 2022/23.

Formado no Grêmio de Porto Alegre e no Botafogo, o ponta de lança representou, no Brasil, o Boavista do Rio de Janeiro, o Rio Verde, o Ipiranga e o Figueirense, antes de rumar a Portugal na época 2018/19 para representar o Desportivo de Chaves, formação pela qual realizou 53 encontros oficiais e marcou 22 golos em pouco mais de duas temporadas.

Com a saída de André Luís, os pontas de lança do Moreirense são Matheus Aiás, Rodrigo Macedo e Vinicius Mingotti, jogador de 24 anos contratado no mercado de transferências em curso, após ter concluído o ano de 2023 no Bahia, conjunto da Série A brasileira.