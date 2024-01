André Luís já viajou para a China para reforçar o Shanghai Shenhua

André Luís Já não está integrado no plantel do Moreirense. O avançado deixou esta quarta-feira Portugal com destino à China, onde vaiContudo, antes de prosseguir viagem para a Ásia, com escala na Alemanha pelo meio, o brasileiro esteve no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para se despedir dos colegas cónegos, com quem partilhou o balneário durante três épocas e meia.André Luís, com 29 anos, ainda é atualmente o melhor marcador da formação de Rui Borges com sete golos, seis deles no campeonato. Irá agora assinar um contrato válido por duas temporadas com o emblema chinês, sendo que tem mais uma de opção.