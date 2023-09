André Luís: «Na segunda parte viemos totalmente desligados»

André Luís, capitão do Moreirense, considerou que a sua equipa não esteve ao nível da primeira parte na etapa complementar diante do Sporting e que isso acabou por ser determinante na definição do 3-0 final "A nossa equipa entrou muito forte, mas infelizmente não conseguimos manter esse nível de atitude. Conseguimos um bom primeiro tempo, mas faltou critério no passe para 'agredirmos' mais o Sporting, como aconteceu no início. Na segunda parte viemos totalmente desligados. Não tivemos o mesmo foco, não fizemos nem perto do que produzimos na primeira parte e pagámos por isso. O Sporting é uma equipa de qualidade e conseguiu impor-se, mas faltou muito da nossa equipa mental e taticamente para suportar essa pressão do adversário", assumiu o brasileiro, à SportTV.De resto André Luís promete que este Moreirense tentará sempre dar a mesma imagem da primeira parte. "Este é o nosso ADN e isso não negociamos. Vamos ser assim ao longo da época e vamos manter essa atitude e intensidade. É isso que nos motiva a cada dia".