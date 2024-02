Antonisse espreita o onze do Moreirense para a receção ao Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Antonisse é um dos candidatos a entrar no onze do Moreirense na receção ao Chaves. O extremo teve um bom desempenho quando entrou em Braga e mereceu elogios de Rui Borges. Depois da derrota, o treinador do Moreirense está a estudar a possibilidade de promover mudanças e Antonisse pode render João Camacho.