Bilhetes até 50 euros para o Moreirense-FC Porto

O Moreirense já revelou o preço dos bilhetes para o jogo com o FC Porto, da 1ª jornada da Liga Betclic, agendado para segunda-feira, às 18h45. Os sócios do clube de Moreira de Cónegos com as quotas em dia terão entrada gratuita no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Já os não sócios, concretamente adeptos do FC Porto, podem adquirir ingressos a 35 euros, que dão acesso à bancada central, e a 50 euros, que permitem a entrada na bancada cativa. Os bilhetes para a bancada topo são comercializados exclusivamente pelo FC Porto.Os vouchers podem ser trocados na secretaria do clube, nos dias úteis, a partir desta quarta-feira, nos horários habituais.