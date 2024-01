Diego na mira do Moreirense

O Moreirense terá mostrado interesse na contratação do médio Diego, que está contratualmente ligado ao Goiás.De acordo com informações reveladas no Brasil, o médio, de 28 anos, tem sido alvo de várias sondagens nas últimas semanas. Um dos clubes que terá procurado perceber as condições para negociar uma eventual transferência de Diego é o Moreirense. Os cónegos estão, efetivamente, no mercado para garantir mais uma solução para o meio-campo após a saída de Wallinson, que regressou ao Brasil na semana passada depois de apenas meia épocas em Moreira de Cónegos.Diego tem contrato com o Goiás até final de 2024. Despromovido à Série B, o antigo clube de Armando Evangelista pretende manter o jogador nas suas fileiras. Além do Goiás, onde jogou nos últimos dois anos e meio, Diego passou ainda por Boa Esporte, Resende, Friburguense, Portuguesa-RJ e Barcelona-RJ.